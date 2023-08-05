السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تواصل جولاتها التدريبية المكثفة لمشروع "ابدأ حلمك" بالوادي

قصور الثقافة
قصور الثقافة

مع اقتراب موعد تخرج دفعة "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد، استقبلت عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023،  جولة تدريبات جديدة من المشروع، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، من أبناء المحافظة.

وعلى مسرح سينما هيبس واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية ومراجعة على مجموعة من الأغاني التي تم التديب عليها ومنها خفيف الروح، الأرض بتتكلم عربي، الأرض لو عطشانة، سيدي يا سيدي، الحلوة لسة صغيرة، سلم سلم، الكوتشينة، حب الوطن.

التدريبات جاءت بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج حسن رفقي، والمخرج محمد سعد والمشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

وبمسرح قصر ثقافة موط قام المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة بعمل مراجعة علي مربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين، والتدريبات الحركية والأداء الاستعراضي.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء  المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي.

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخمًا ثقافيًا وفنيًا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية حيث استضافت عدة فعاليات مركزية على مدار الأشهر السبع الماضية، قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومن المقرر أن يقام بها أسبوع ثقافي مكثف في سبتمبر المقبل تزامنا مع تعامد الشمس بمعبد هيبس، ويتم خلال الاحتفال بتخرج دفعة "ابدأ حلمك".

دفعة ابدأ حلمك الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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