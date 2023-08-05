السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير أثرى يكشف الهدف من تماثيل الأوشابتى فى العالم الآخر

تماثيل الأوشابتي
تماثيل الأوشابتي

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن تماثيل الأوشابتي الأثرية تأخذ شكل المومياء وتتقاطع يديها على الصدر وتمسك أدوات مختلفة تُعبر عن الوظائف وعُرفت باسم الشابتي أو الشرابتي منذ عصر الدولة الحديثة، وصُنعت من مواد عديدة مثل الطين المحروق والخشب والذهب والفضة والعديد من الأنواع.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أهمية استخدامات تماثيل الأوشابتي الأثرية تتمثل في نوعيتها، حيث ظهرت في مجموعة الملك توت عنخ آمون، وكانت مكلفة بتنفيذ الرغبات وإجابة الطلبات والقيام بالمهام المنوطة بها في العالم الآخر.

وأشار الخبير الأثري إلى أن الهدف من هذه التماثيل في المقبرة هو أنها تقوم بحل دور المتوفي في أعمال لا بد من قيامه بها في العالم الآخر بنفسه.

أحمد عامر الدولة الحديثة الذهب والفضة توت عنخ آمون عصر الدولة الحديثة خبير أثري

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