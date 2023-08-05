أرسنال يتفوق على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات قبل قمة الدرع الخيرية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية التي تجمع بين مانشستر سيتي وأرسنال، في بطولة الدرع الخيرية 2023.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره أرسنال، في قمة نارية ومُثيرة على ملعب "ويمبلي" في لندن، في مباراة الدرع الخيرية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدرع الخيرية، غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022-2023.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال قبل قمة الدرع الخيرية

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أرسنال قبل قمة الدرع الخيرية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 139 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال في جميع البطولات.

- التقى الفريقان في 138 مباراة، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 38 مباراة، مقابل 66 انتصارًا لفريق أرسنال، بينما تعادلا في 34 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 162 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 218 هدفًا من لاعبي أرسنال.

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- وعلى صعيد بطولة الدرع الخيرية، ستكون هذه المباراة الثالثة، حيث التقيا في مباراتين فقط من قبل، وذلك في نسخة 1934 ونسخة 2014، والتي شهدت مشاركة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال.

وأقيمت مباراة الدرع الخيرية في نسخة 1934، يوم 28 نوفمبر، والتي أقيمت على استاد "هايبري"، الملعب القديم للجانرز، وانتهت بفوز أرسنال برباعية نظيفة.

وفي نسخة 2014 من الدرع الخيرية، والتي أقيمت يوم 10 أغسطس، على ملعب "ويمبلي"، وانتهت أيضًا بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة، بأقدام سانتي كازورلا، وأرون رامسي وأوليفيه جيرو.