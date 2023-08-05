السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد سجنه 3 سنوات.. القاهرة الإخبارية ترصد أبرز المعلومات عن عمران خان (فيديو)

عمران خان
عمران خان

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، معلومات عن عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، بعد إعلان الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

معلومات عن رئيس وزراء باكستان السابق: 

ولد عام 1952 في منطقة لاهور.

درس في جامعة أكسفورد.

أسس حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة.

اُنتخب رئيسًا لوزراء باكستان في 18 أغسطس 2018.

عزله البرلمان عبر حجب الثقة عن حكومته.

أول رئيس وزراء في باكستان يُعزل بحجب الثقة.

عمل على كسب زخم سياسي بخطابات لمحاربة الفساد.

قاد مسيرات احتجاجية لإجراء انتخابات مبكرة.

عُين سفيرًا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق معلومات عن عمران خان القاهرة الإخبارية عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق الحكم على عمران خان

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: مراجعة برامج مساعدات النيجر

مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى أحمد كمال باشا

مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين الجديدة يتألق بفعاليات وأنشطة عظيمة (فيديو)

الشرطة الباكستانية: نقل عمران خان لإسلام آباد بعد القبض عليه

التليفزيون الباكستانى: الحكم على عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

الدفاع البريطانية: الهجوم على "أولينيجورسكى جورنياك" يشكل ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسى

"القاهرة الإخبارية" تكشف أصداء حفل محمد منير وحميد الشاعرى بمهرجان العلمين (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": إنذار من الطبيعة بكوارث بيئية وجفاف البحار والأنهار (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

أسامة ربيع: إنهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى لمزارع الاستزراع السمكى

محافظ القاهرة يتفقد حريق وزارة الأوقاف.. ولجنة هندسية لفحص المبنى (صور)

كبرى الشركات التركية فى طريقها لتنفيذ مشاريع ضخمة بمصر

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

مصرع ربة منزل فى انقلاب سيارتها بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه