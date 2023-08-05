بعد سجنه 3 سنوات.. القاهرة الإخبارية ترصد أبرز المعلومات عن عمران خان (فيديو)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، معلومات عن عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، بعد إعلان الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

معلومات عن رئيس وزراء باكستان السابق:

ولد عام 1952 في منطقة لاهور.

درس في جامعة أكسفورد.

أسس حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة.

اُنتخب رئيسًا لوزراء باكستان في 18 أغسطس 2018.

عزله البرلمان عبر حجب الثقة عن حكومته.

أول رئيس وزراء في باكستان يُعزل بحجب الثقة.

عمل على كسب زخم سياسي بخطابات لمحاربة الفساد.

قاد مسيرات احتجاجية لإجراء انتخابات مبكرة.

عُين سفيرًا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة.