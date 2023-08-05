السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي فرانشيسكو سيكو من بيزارو

كنيسة
كنيسة
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تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم السبت، ذكرى الطوباوي فرانشيسكو سيكو من بيزارو.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته: ولد فرانشيسكو زانفريديني سيكو في 5 أغسطس 1270م في بيزارو بمونتيغرانارو بإقليم ماركى بإيطاليا، من عائلة ثرية. توفى والديه وهو صغير السن، فقام بتوزيع كل ممتلكاته وأمواله على جميع الفقراء والمحتاجين من اهل بلدته . فانضم الى الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة، عائشاً بحسب روحانية وقانون القديس فرنسيس الأسيزي . 

وتابع: أمضى فترة من الوقت في دير مونتيغرانارو مع الطوباوي بيترو دي فولينيو. وعندما عاد إلى بيزارو، بدا في نشر إكرام مريم العذراء

وأوضح: وقام ببناء كنيستان باسم مريم العذراء ديل بونتى  بالقرب من فانو ، وكنيسة في بيزارو والأخرى في مونتيغرانارو، ثم أسس ديراً على تل أكيو قضي به معظم أيام حياته، في الصلاة والصوم وإكرام مريم العذراء.

وتابع: كما قام بترميم الكنائس المهدمة وبناء المستشفيات لكي تقوم بعلاج الفقراء بالمجان ن فتعرض لمرض خطير فشفي منه، فذهب إلى مدينة أسيزي ليشكر الرب على نعمة الشفاء وأيضا لحضور احتفال غفران أسيزي الذي يقام في اليوم الثاني من شهر أغسطس. وفى عام 1247م أسس فرانشيسكو مع الطوباوية ميشيلانا وهي أيضا تتبع الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة، أخوية بشارة القديسة مريم لمساعدة المرضى ودفن الموتى.

مختتمًا: وكان ينتهي من الأعمال الخيرية يذهب إلى مونتيغرانارو للتنسك في مغارته، فتوفي في 5 أغسطس 1350م في مونتيغرانارو عن عمر يناهز الثمانين عاماً. انتشر خبر وفاته بسرعة، وذهب عدد كبير من المؤمنين إلى قبره لطلب شفاعته والحصول على النعم. بعد فترة وجيزة، أعيد جسده إلى بيزارو ودفن تحت المذبح الرئيسي للكاتدرائية. وتم تطويبه في 31 مارس 1859م على يد البابا بيوس التاسع. 

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