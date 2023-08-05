انتعاش حركة السياحة في مصر.. والعلمين قبلة العرب الجديدة

تشهد حركة السياحة في مصر انتعاشة غير مسبوقة خاصة المدن الشاطئية بعد الأزمات المحلية والعالمية خلال الأعوام السابقة.

وكشفت وزارة السياحة والآثار قبل أيام نجاح مصر في جذب وتحقيق معدلات ملحوظة لأول مرة في زيادة أرقام السائحين الذين وصلوا مصر بعد عدة أزمات متتالية شهدها العالم، وبحسب أحدث الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة، فإن 7 ملايين سائح وصلوا لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما لم يتحقق من قبل.

من ناحيته، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في تصريحات صحفية، أن مصر تستحق النصيب الأكبر من السياحة العالمية، لذلك نحن كفريق عمل ضمن منظومة الدولة لدينا هدف لتحقيق ذلك، والوصول لـ 100 مليون سائح، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق 5 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2022، مقابل أكثر من 7 ملايين سائح خلال العام الجاري، وهو معدل نمو مميز.

وأضاف: خطة الوزارة الترويجية تهدف إلى الوصول لـ 15 مليون سائح خلال العام الجاري، والأرقام التي تحققت حتى الآن تؤكد إمكانية مصر في تحقيق أكثر من ذلك بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أكثر عام شهد الرقم الأكبر كان عام 2010 حيث تحقق حينها 14,7 مليون سائح.

تنشيط السياحة

في سياق متصل، أكد محمد سلامة، رئيسً الإدارة المركزية لمكاتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أن المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها مصر على مدار السنوات السابقة ساهمت بشكل أساسي في الترويج غير المباشر للمقصد السياحي المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن مهرجان العلمين سيساهم في تصدير صورة ذهنية جيدة عن المدينة، خاصة أنها من المدن الحديثة التي تحتاج لترويج بشكل سريع ليتم وضعها على خريطة السياحة كباقي المدن السياحية.

وأشار سلامة إلى أن إقامة المهرجانات تساهم بشكل مباشر في حركة السياحة الداخلية، خاصة أن المهرجانات تعد واحدة من أهم الأساليب المعتمدة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والدولية في نفس الوقت.

خريطة السياحة

وقال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، إن مهرجان العلمين أحد الفعاليات التي تساهم بشكل مباشر في إظهار إمكانيات مصر الشاطئية وتروج لمعالم مصر السياحية خاصة لدى الدول العربية، ففعاليات كهذه ستساهم في وضع العلمين على خريطة السياحة.

وأضاف “عبد اللطيف”: مهرجان العلمين سيكون له صدى عالمي وعربي واسع ويشكل عنصر تسويق متميز لهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: إظهار العلمين على أنها مدينة مؤهلة لسياحة المؤتمرات والمعارض طوال العام ضرورة، لافتًا إلى أنها قبلة جديدة للسياحة العربية والخليجية، خاصة وأن العلمين والساحل الشمالي من الوجهات السياحية المتميزة في مصر والشرق الأوسط.