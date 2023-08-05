ضبط 2500 لمبة مجهولة المصدر ودهانات منتهية الصلاحية فى البحيرة

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2500 لمبة مجهولة المصدر ودهانات منتهية الصلاحية، بدائرة مركز شرطة دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز كوم حمادة، أسفرت الحملة عن الآتي: ضبط عدد 3 تجار تموينيين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية، وضبط عدد 6 محلات بقالة قامت بالتصرف فى 21.550 علبة سجائر، عن طريق بيعها بالسوق السوداء بعد استلام حصتهم من الشركة، كما تم ضبط عدد 2 تجار قاما بالامتناع عن بيع السجائر والتحفظ على 690 علبة سجائر، وكذا ضبط تاجر قام ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا التحفظ على 51 علبة سجائر.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.