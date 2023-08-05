توريد 475 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، حيث تم توريد ٤٧٥ ألف طن حتى اليوم السبت، وذلك من خلال ٤٢ موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت ٢٤٣ ألف فدان لهذا العام.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بمتابعة الشون والصوامع بكل مراكز المحافظة وتطهيرها وتعقيمها دائمًا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن المديرية وأجهزة المحافظة، قدّمت كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين، أثناء توريد محصولهم من القمح للشون والصوامع، مشيرًا إلى أن موسم التوريد الحالي يسير بصورة جيدة للغاية، خاصة بعد إعلان محافظ المنيا، أن الشون والصوامع بالمحافظة، حققت أكثر من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية لم تستقبل أية شكاوى من الموردين والمزارعين منذ بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل الماضي وحتى الآن، مشددًا على أن المديرية كثفت من حملاتها الرقابية لضمان توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة ومنها احتكاره.