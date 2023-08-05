مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين الجديدة يتألق بفعاليات وأنشطة عظيمة (فيديو)

قال باسم أبوالعينين، مراسل القناة الأولى، إن مدينة العلمين الجديدة تتألق وتقدم فعاليات وأنشطة عظيمة، مشيرًا إلى أن الفنان محمد منير بدأ حفله بالأمس بأول أغنية فى حياته، ومن ثم قدم دويتو مع الفنان حميد الشاعري.

وأكد "أبوالعينين"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم، أن الحفل لاقي إعجابًا واستحسانًا من كل الجمهور الذي كان في تناغم وانسجام كبير مع الحفل، معقبًا: "اليوم نشهد ختام حفلات هذا الويك إند بالفنانة إليسا وتامر عاشور في مدينة العلمين الجديدة".

وأضاف مراسل القناة الأولى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وضعت شاشات عرض ضخمة في مختلف شوارع مدينة العلمين الجديدة المحيطة بالأرينا لتعرض الحفلات المختلفة للمواطنين الذين لم يستطعوا حجز التذاكر بسبب الإقبال الكبير عليها.

فعاليات متنوعة ومتألقة خلال مهرجان العلمين الجديدة

ولفت مراسل القناة الأولى إلى أن هناك فعاليات متنوعة ومتألقة خلال مهرجان العلمين الجديدة الذي ينتهي يوم 26 أغسطس سواء كانت أنشطة رياضية أو فنية أو عروضًا تراثية وغيرهم، ويأتي ذلك وسط إقبال جماهيري كبير من المصريين والوطن العربي والأجانب من الجنسيات المختلفة.