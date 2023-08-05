ورش لبناء قدرات النشء بمدارس الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج الورش التي نظمتها وحدة السكان بالجيزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم كمرحلة أولى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الورش تهدف إلى بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل على إكسابهم مهارات جديدة ونشر المبادئ والقيم والأخلاقية بين طلاب التعليم الأساسي لكونهم نواة الحاضر والمستقبل، حيث أُقِيمَت فعالياتها خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.

وشملت المرحلة الأولى من ورش العمل مدارس "شبرامنت الإعدادية بنات بإدارة أبو النمرس التعليمية، الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، أم المؤمنين الابتدائية بإدارة العجوزة التعليمية، يوسف محمود يوسف، بإدارة الحوامدية التعليمية، سميرة موسى للتعليم الأساسي بالسكن البديل بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

استهدفت الورشة غرس بذور القيم الإحدى عشرة "المسئولية – السلام – السعادة – الصدق – المحبة – النزاهة – التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة بعدد 5 مدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة بواقع 20 طالبًا وعلى مدار يومين لكل مدرسة بإجمالي 100 طالب وطالبة طول فترة المشروع وذلك من خلال الاستعانة بالشباب المبدعين من فريق عمل مشروع "قيم وحياة" .

وشهدت ورش العمل استبيانا قبليا للطلاب عن معنى القيم، كما ضمت عددا من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل "مشاهد مسرحية – الرسم والتلوين – ألعاب تحفيزية وترفيهية – مناقشات جماعية – فرق ومجموعات عمل – بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة – مسابقات – عروض تقديمية" وفي نهاية كل ورشة عمل يتم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة.

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