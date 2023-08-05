السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. منتخب كرة القدم الشاطئية يواجه روسيا فى بطولة ودية

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية

يخوض اليوم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، مباراته الأولى ببطولة بيلاروسيا الدولية أمام منتخب روسيا في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم السبت. 

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب «الفراعنة» مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان.

وأشار مصطفى لطفي، المدير الفني، إلى أن المشاركة في بطولة بيلاروسيا تمثل إعدادًا قويًا للمنتخب قبل المشاركة في بطولة ألعاب البحر الأبيض التي ستقام في اليونان الشهر المقبل. 

ووجه المدير الفني لمنتخب الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، على الدعم الدائم للمنتخب وتوفير بطولات قوية لإعداد اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة. 

واستدعى المدير الفنى 12 لاعبًا للقائمة، وهم زيزو الصباح وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبون مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى، ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وعباس حسانين المدلك، ومحمد منجى المدير الإدارى، وإسلام شاكر مدير المهمات.

منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية صطفى لطفي بيلاروسيا روسيا الاتحاد المصرى لكرة القدم

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