اندلاع حريق داخل نادٍ بالوراق.. والمعاينة: خرطوم أسطوانة غاز السبب

اندلع حريق داخل نادٍ بمنطقة الوراق في الجيزة، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق دون إصابات، وتبين أن تسرب غاز أدى لاشتعال النيران، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باشتعال حريق داخل نادٍ بمنطقة الوراق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وعاين رجال المباحث مكان الحريق، وتبين أن انفلات خرطوم أسطوانة غاز أدى لتسربه واشتعال النيران داخل غرفة بالنادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.