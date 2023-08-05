السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: حفلات مهرجان العلمين ترضى جميع الأذواق والأجيال

حفلات مهرجان العلمين
حفلات مهرجان العلمين

قال الناقد الفني خالد محمود إن حفلات مهرجان العلمين الجديدة مزيج متنوع يرضي جميع الأذواق والأجيال، حيث الاستمتاع بالطرب الجميل مع مدحت صالح وأيام التسعينيات مع حميد الشاعري.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن  حفلة إليسا ستكون حفلة مميزة ومليئة بالجماهير خاصة بسبب الأغاني الرومانسية لها، مؤكدا على أن المهرجان أحدث ثقلًا ونقلة، حيث اكتشفت الجماهير المزيد من المفاجآت واختلاف الصيف عن باقي المناطق الساحلية.

وأوضح خالد محمود أن المهرجان والأنشطة القائمة به جعل مصر تضع أيديها على العديد من نقاط القوة والتجديد، لأنه بمرور كل يوم يتم إثبات أن مصر تستطيع إحداث الفرق وإقامة مهرجان عالمى منظم يجذب الجميع من كل أنحاء العالم وربطهم بالثقافات المختلفة.

الاغاني الرومانسية الثقافات المختلفة الرومانسية العلمين الجديدة المناطق الساحلية حفلات مهرجان العلمين حميد الشاعري حفل اليسا

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