السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بالغربية

ندوة للتوعية بالسلامة
ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعية وورشة عمل فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التوعية والإعلام بالتعاون مع منطقة عمل كفرالزيات، استهدفت طلاب المدارس، وعمال شركة المالية بكفرالزيات، وبحضور ممثلي الهيئات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أساليب وسبل السلامة والصحة المهنية للعاملين بمختلف المنشآت والقطاعات للحماية من المخاطر بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن يتم بداخله توفير الحماية للعمال والمنشآت.

وأوضح أحمد القللى، فى تقريره إلى الوزارة، أن الندوة تناولت عدة موضوعات أهمها أهداف ومفهوم السلامة والصحة المهنية، وتأثيرها على مناخ ريادة الأعمال، والتوعية بالمخاطر النفسية وتأثيرات الألعاب الإلكترونية على الصحة العامة، والصحة النفسية والمهنية، والتعريف بأنواع المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وذلك ضمن مبادرة القوافل الخدمية لمركز كفرالزيات تحت إشراف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية المهندس خيري عطا، والمهندس محمد ماضى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بكفرالزيات، وقام بإلقاء  المحاضرات الدكتورة بسمة خلف، والدكتورة أميرة محمد من إدارة السلامة والصحة المهنية وحدة التوعية والإعلام والحوادث الجسيمة بالمديرية.

وأكد مدير المديرية الحرص على استمرار تنظيم تلك الندوات للتوعية بأساليب ووسائل السلامة والصحة المهنية وجعلها أسلوب حياة يوميا، للحفاظ على العمال والمنشآت، وكذلك خلال حياتهم اليومية مع أسرهم، وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الشركات والمصانع لتنظيم مثل هذه الندوات، ونشر التوعية والمعرفة بالمخاطر المحيطة وكيفية الوقاية من حدوثها.

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