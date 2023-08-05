سيارة ربع نقل تنهي حياة طفلة بمحافظة الشرقية

لقيت طفلة عمرها تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، متأثرة بإصابتها، إثر صدمها بسيارة ربع نقل بنطاق مركز الحسينية نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول طفلة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ربع نقل بها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.