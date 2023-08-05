السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة ربع نقل تنهي حياة طفلة بمحافظة الشرقية

جثة طفلة
جثة طفلة

لقيت طفلة عمرها تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، متأثرة بإصابتها، إثر صدمها بسيارة ربع نقل بنطاق مركز الحسينية نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول طفلة  جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ربع نقل بها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

طفلة حادث اصطدام سيارة ربع نقل مركز الحسينية محافظة الشرقية مستشفى

الأكثر قراءة

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

إعفاء الـ1500 طالب أوائل الثانوية من المصروفات الدراسية

"القاهرة الإخبارية": إنذار من الطبيعة بكوارث بيئية وجفاف البحار والأنهار (فيديو)

حصول مدرسة و4 روضات على شهادة اعتماد الجودة بمطروح

وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ 4 مدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه