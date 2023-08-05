السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 136 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم  السبت، 136 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

تحصين تستورد الف رأس ماشية الحمى القلاعية بمحافظة الغربية

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