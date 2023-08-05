السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأجندة الدولية لمنتخب مصر تُربك فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد

كولر
كولر

أربك الاتحاد الافريقي الكاف حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل سفره إلى مسقط رأسه، بعد تحديد يوم 8 سبتمبر موعدا لمباراة مصر وإثيوبيا بالتصفيات الإفريقية ثم يوم 12 من الشهر ذاته مواجهة تونس وديًا، بجانب سفر المحترفين للانضمام لمنتخبات بلادهم.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن قرار الكاف أجبر  مارسيل كولرعلى عدم الاستقرار بشكل نهائي على إقامة معسكر إعداد خارجى أم لا ولا يزال الجهاز الفنى يدرس الفكرة ومدى الاستفادة من المعسكر الخاري أو استبداله بإحدى المدن الساحلية، خلال الفترة من 26 إلى 5 سبتمبر المقبل، قبل العودة للقاهرة واستمرار البرنامج.

وأضاف المصدر، أن السويسرى قد منح لاعبي راحة سلبية لمدة 20 يوما على ان يعود للتدريبات يوم 24 أغسطس الجارى بإجراء قياسات بدنية وفحوص طبية قبل أن يبدأ فى التدريبات البدنية استعداداً للموسم الجديد وحسم مصير المعسكر الخارجي.

وأشار إلى أن فترة  الأجندة الدولية من يوم 4 إلي 12 سبتمبر سوف تجبر الجهاز علي عدم السفر خاصة أن معظم قوام المنتخب الوطني من اللاعبين الأساسين للأهلي، وليس منطقيًا أن يُشارك اللاعبين في معسكر لمدة أقل من 7 أيام في فترة الإعداد، والعودة إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ يوم 4 سبتمبر، بينما معسكر الأهلي سيبدأ يوم 26 أغسطس الجاري.

الاتحاد الافريقى التصفيات الإفريقية السويسري مارسيل كولر الاهلى منتخب مصر

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