السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. إليسا وتامر عاشور مفاجأة مهرجان العلمين

اليسا
اليسا

ينتظر جمهور مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط الليلة، النجمة إليسا والنجم تامر عاشور، في ليلة من الليالي المميزة من خلال حفل مميز ينتظره الجمهور الذي أقبل على التذاكر بشكل كبير من الإعلان عن طرحها على موقع تذكرتي.

حفل إليسا في مهرجان العلمين الجديدة

وحرص تامر عاشور وإليسا خلال الأيام الماضية على الترويج للحفل الجديد عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير معبرين عن انتظارهم لمقابلة الجمهور المصري والعربي في واحد من أضخم الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

ويقدم الثنائي باقة مميزة من أهم أغانيهم التي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية لتنضم الحفلة إلى سلسلة من الحفلات التي حققت نجاحا بمهرجان العلمين خلال الأسابيع الماضية.

ومساء أمس الجمعة، كان الجمهور على موعد مع أحد أضخم حفلات الموسم بشكل عام من خلال الحفل الذي أقيم بمنطقة العلمين أرينا للكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير حيث احتشد الآلاف من الجمهور بالحفل الضخم منتظرين الثنائي الذي شكل وجدان الكثير من الأجيال.

وحرص الثنائي على توجيه الشكر للجمهور والقائمين على المهرجان الضخم ليقدموا الكثير من أغنياتهم الرائعة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لتنطلق إلى ساحة الفضاء الخارجي عبر مواقع السوشيال ميديا وتنتشر الصور والفيديوهات من الحفل لتصعد لصدارة التريند خلال دقائق معدودة من انطلاق الحفل الذي استمر لعدة ساعات وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

حفل إليسا في مهرجان العلمين الجديدة حفل اليسا مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة النجمة اللبنانية إليسا تامر عاشور

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