مواجهة مثيرة بين الاتحاد والهلال.. والسد يواجه الشرطة في ربع نهائي البطولة العربية

سيكون ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف، مسرحًا لمواجهة سعودية خالصة، ستجمع فريقي الاتحاد والهلال، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وتُعتبر مواجهة الاتحاد والهلال بمثابة نهائي مبكر، خاصة في ظل تواجد الأسماء الكبيرة التي تعاقد معها كلا الفريقين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريق الاتحاد، قد تأهل للدور ربع النهائي، بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية، تصدر من خلالها مجموعته في الدور الأول، حيث تغلب «العميد» على حساب الترجي الرياضي التونسي (2-1)، وعلى الصفاقسي التونسي (1-0)، ثم الشرطة العراقي (2-1).

بينما تأهل الهلال بصعوبة بعدما حلّ وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط؛ حيث تعادل مع الأهلي طرابلس الليبي سلبًا، ثم خسر أمام السد القطري (2-3)، قبل أن يفوز على الوداد المغربي (2-1).

لكن الاتحاد يدرك أن منافسه سيكون بوجه مختلف تمامًا، وبالتالي سيدخل "العميد" المباراة بكل أوراقه من أجل حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي للبطولة التي سبق وأن حقق من قبل لقبها مرة واحدة في عام 2005.

ومن المتوقع أن يستعيد الاتحاد، خدمات نجمي خط الوسط، الفرنسي نجولو كانتي، والمصري طارق حامد بعد تعافيهما من الإصابة، لينضمّا إلى بقية نجوم الفريق، إلى جانب كل من الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رومارينيو، والبرتغالي جوتا.

في المقابل، سيعول الهلال على جهود كل من المالي موسى ماريجا، والبرازيلي ميشايل، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرج سافيتش، البيروفي أندريه كاريلو.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعب البرازيلي مالكوم فيليبي، مع فريق الهلال، منذ انضمامه للفريق، خلال «الميركاتو» الصيفي، قادمًا زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وعلى جانب آخر، يلتقي فريق السد القطري مع نظيره الشرطة العراقي، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويتطلع السد، لمواصلة التألق وحصد الفوز من أجل حجز مقعد بنصف النهائي، بعد نتائجه المميزة التي حققها في الدور الأول، بعد أن أنهى منافسات المجموعة الثانية، في مركز الصدارة، بعد الفوز على الهلال السعودي (3-2)، وعلى الأهلي طرابلس الليبي (1-0)، بعدما كان قد استهل مسيرته في البطولة، بالتعادل دون أهداف أمام الوداد البيضاوي المغربي.

في المقابل، حلّ الشرطة بالمركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث استهل الفريق مشواره بالخسارة أمام الاتحاد السعودي (2-1)، ليحقق بعدها الفوز على الصفاقسي (1-0)، قبل أن يتعادل ممثل الكرة العراقية، سلبيًا مع الترجي ليحقق المفاجأة ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسيعول السد بقيادة مدربه البرتغالي برونو ميجيل، ماتيوس أوريبي، الإكوادوري جونسالو بلاتا، إلى جانب الهداف الجزائري بغداد بونجاح، والنجم الدولي القطري أكرم عفيف.