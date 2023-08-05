السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخر مستجدات صفقة انضمام هارى كين إلى بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني محاولاته للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم هاري كين بإمكانية الرحيل عن توتنهام، في ظل اهتمام نادي بايرن ميونخ بشدة بالحصول على خدماته في الصيف الحالي.

بينما يرفض دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، التفريط في خدمات هاري كين، ولكن مخاوف رحيل اللاعب بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2024، قد يدفع النادي اللندني لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

بايرن ميونخ ينتظر رد توتنهام لحسم صفقة هاري كين

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن مسئولي بايرن ميونخ قدموا عرضًا جديدًا يبلغ قيمته أكثر من 100 مليون يورو، في محاولة لحسم صفقة هاري كين في الصيف الحالي.

وأفادت الشبكة العالمية أن بايرن ميونخ منح توتنهام مهلة خلال الأيام الماضية، والتي انتهت مساء أمس الجمعة، وذلك لحسم قرارهم النهائي وبشكل قاطع بشأن مستقبل هاري كين وتجنبًا للمماطلة في الصفقة.

وأضافت الشبكة العالمية في تقريرها أن إدارة توتنهام لم ترد على عرض بايرن ميونخ حتى الآن، رغم انتظار العملاق البافاري أملًا في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت" إلى أن عدم رد توتنهام قد يدفع بايرن ميونخ للانسحاب من صفقة هاري كين وصرف النظر عن ضمه، والتركيز على الخيارات الأخرى للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

في حين، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن إدارة بايرن ميونخ تدرس فكرة منح مهلة جديدة قد تمتد حتى يوم الجمعة المقبلة، أملًا في اقتناع توتنهام بالعرض والموافقة على رحيل هاري كين.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

وشارك المهاجم الإنجليزي، صاحب الـ30 عامًا، طوال مسيرته رفقة توتنهام هوتسبير في 435 مباراة، سجل خلالها 280 هدفًا.

بينما شارك هاري كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022 - 2023، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

هاري كين توتنهام بايرن ميونخ كين الميركاتو الصيفي

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