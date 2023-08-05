السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف أصداء حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين (فيديو)

محمد منير
محمد منير

قالت مارينا المصري، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن الأجواء مختلفة ومتنوعة التي تشهد المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، خاصة حفل أمس الذي جمع الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري.

وأضافت المصري، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن أجواء الحفل كانت مبهرة، وكان الكينج محمد منير منذ إعلان وجوده في هذا الحفل المميز وجدنا حضور كبير جدًا، فالحفل كان له طابع خاص.

وأوضحت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، أن الكينج محمد منير له بصمة في الموسيقى المصرية والعربية، وهذا الديو كان له طابع وأجواء ساحرة داخل الحفل الكبير الذي كان بتنظيم راقي ومحترف جدًا رغم الأعداد الكبيرة، وما زالت اللقطات والصور حديث السوشيال ميديا.

وتابعت: الشوارع في مدينة العلمين أمس كانت مليئة بالشاشات الضخمة، وكان الجميع يغني ويستمع لصوت وأغاني منير المعروفة، لافتة إلى أن ما يميز مهرجان العلمين هو وجود فقرات وعروض مختلفة على مدار اليوم.

تقديم مفاجآت طوال موسم الصيف

وأشارت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يستمر في تقديم مفاجآت طوال موسم الصيف، حيث أننا نشهد اليوم عرض أزياء، وحفل للفنانة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور.

العلمين مهرجان العلمين حفل محمد منير وحميد الشاعري أصداء القاهرة الإخبارية تكشف محمد منير حميد الشاعري

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إنذار من الطبيعة بكوارث بيئية وجفاف البحار والأنهار (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على معظم انحاء الجمهورية.. والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

سميرة موسى.. مُروّضة الذرة

خبير سياحي: التاريخ المصري يقدم بشكل عصري وحديث (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد مشروعات المياه والصرف الصحى بالمنيا

شادي زلط: القطاع الخاص بالحرف التراثية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والجهات الحكومية خلال أغسطس.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه