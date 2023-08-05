"القاهرة الإخبارية" تكشف أصداء حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين (فيديو)

قالت مارينا المصري، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن الأجواء مختلفة ومتنوعة التي تشهد المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، خاصة حفل أمس الذي جمع الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري.

وأضافت المصري، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن أجواء الحفل كانت مبهرة، وكان الكينج محمد منير منذ إعلان وجوده في هذا الحفل المميز وجدنا حضور كبير جدًا، فالحفل كان له طابع خاص.

وأوضحت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، أن الكينج محمد منير له بصمة في الموسيقى المصرية والعربية، وهذا الديو كان له طابع وأجواء ساحرة داخل الحفل الكبير الذي كان بتنظيم راقي ومحترف جدًا رغم الأعداد الكبيرة، وما زالت اللقطات والصور حديث السوشيال ميديا.

وتابعت: الشوارع في مدينة العلمين أمس كانت مليئة بالشاشات الضخمة، وكان الجميع يغني ويستمع لصوت وأغاني منير المعروفة، لافتة إلى أن ما يميز مهرجان العلمين هو وجود فقرات وعروض مختلفة على مدار اليوم.

تقديم مفاجآت طوال موسم الصيف

وأشارت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يستمر في تقديم مفاجآت طوال موسم الصيف، حيث أننا نشهد اليوم عرض أزياء، وحفل للفنانة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور.