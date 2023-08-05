السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرصة عمل لمدير تنفيذي بشركة قطرية براتب 15 ألف ريال

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت  الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل،عن تلقيها طلب من الشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر ، بشأن احتياجها لمصرى للعمل بوظيفة " مدير تنفيذى "وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية، وأن التقديم للحصول على الوظيفة لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد  6 / 8 / 2023 وحتى يوم الخميس 10 / 8 / 2023 .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن الإدارة المركزية للتشغيل بالتنسيق والتعاون مع الجانب القطرى تلقت تلك الطلبية، على ان يتم التقديم للراغبين فى العمل بها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو : [email protected] ، مع تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين فى الأتى : خبرة فى إدارة مصانع الادوية لا تقل عن 10 – 15 سنة ، وان يكون حاصل على مؤهل فى نفس النشاط ، وألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة ، والراتب الشهرى لا يقل عن 15 ألف ريال قطرى وبدون حد أقصى وفقاً للخبرة ، مع توفير كافة البدلات من سكن ، وبدلات ، والانتقالات ، وتذاكر السفر ، وتأمين صحى ، على أن ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المشار إليه .

وأضافت الإدارة المركزية، أنه بعد تلقي كافة الطلبات و انتهاء مواعيد التقديم، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونياً، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، تحت إشراف وزارة العمل ، مؤكدة استمرار سعي الإدارة للقيام بمهامها فى حماية ورعاية وتشغيل الأيدى العاملة داخل مصر وخارجها والإعلان عن مختلف الطلبيات فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التى يتم توفيرها ، كما انه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج، تعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

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