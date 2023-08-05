كيف تهدد ظاهرة النينو اقتصادات الأسواق الناشئة؟

حذرت وكالة رويترز في تقرير لها من تداعيات ظاهرة النينيو وارتفاع درجات الحرارة على اقتصادات الأسواق الناشئة، التي تواجه بالفعل أوضاعا اقتصادية صعبة، ووفقا لخبراء فان هذه الظاهرة المناخية ستقود إلى انعدام الأمن الغذائي في الدول الناشئة في أفريقيا وأسيا.

ظاهرة النينيو واقتصاد الأسواق الناشئة

وقالت رويترز: تكافح دول العالم موجات الحر والفيضانات التي تغذيها ظاهرة النينو ، وهي ظاهرة مناخية تحدث بشكل طبيعي ويحتمل أن تستمر 90 بالمئة في النصف الثاني من عام 2023 ، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويمكن أن يكون التأثير العالمي هائلاً ، لكن المخاطر أكبر بالنسبة للأسواق الناشئة ، التي تكون أكثر عرضة للتقلبات في أسعار وإنتاج الطاقة والغذاء وغالبًا ما يكون لديها احتياطيات مالية أصغر تحد من قدرتها على تخفيف التأثير.

الدول الأكثر عرضة للخطر

وقالت رويترز: تعد الهند من بين الاقتصادات الأكثر عرضة بشكل عام لتأثير النينو هذا العام ، وفقًا لمؤشر صادر عن بنك ستاندرد تشارترد ، مع الأخذ في الاعتبار وزن القطاع الأولي ، وحصة الغذاء في سلال التضخم ، وتأتي غانا وكينيا والفلبين على رأس القائمة بينما تعد دول مثل جنوب إفريقيا وتشيلي من بين أقل البلدان عرضة للخطر - إلى جانب معظم اقتصادات السوق المتقدمة مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة.

تأثير النينو

وقالت رويترز: “يمكن للتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار أو درجات الحرارة أن تلحق الضرر بالمحاصيل. نظرًا لأن الزراعة تستحوذ على حصة أكبر من الاقتصاد والتوظيف في إفريقيا وجنوب آسيا أكثر من أي مكان آخر ، فإن هذه المناطق معرضة بشكل خاص لتداعيات ظاهرة النينو”.

ووفقًا لمذكرة بحثية بقيادة جينيفر ماكيون ، كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، فإن "الانخفاض الحاد في حجم المحاصيل التي يمكن تصديرها قد يؤدي إلى إجهاد ميزان المدفوعات لبعض الاقتصادات".

ويشير تحليل للبنك المركزي الأوروبي إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة خلال ظاهرة النينو قد أدى تاريخياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بأكثر من 6٪ بعد عام واحد.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن جنوب إفريقيا وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي وأجزاء من آسيا هي "مصدر قلق خاص" بسبب المستويات المرتفعة بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

وحذر ديفيد ريس، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شرودرز ، من أن ظاهرة النينو القوية قد تدفع تضخم الغذاء في الأسواق الناشئة إلى خانة العشرات في عام 2024.

وقالت شركة Capital Economics: "يمكن للتغييرات الكبيرة في هطول الأمطار ، أو فترات الجفاف الطويلة، أن تؤثر أيضًا على إنتاج الطاقة الكهرومائية وزيادة أسعار الغاز والفحم نتيجة لذلك ، وجاء في المذكرة أن "عدة دول ، معظمها في إفريقيا ، تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية". “انخفاض هطول الأمطار يمكن أن يعيق توليد الكهرباء وربما يؤدي إلى تقنين الطاقة”.