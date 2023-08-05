ندوات وألعاب للأطفال.. "صرف الإسكندرية" تبدأ حملات توعية بالمساجد

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات التوعية بالمساجد بناءً على بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الأوقاف والذى يهدف إلى رفع الوعى المائى لرواد المساجد.

وقامت إدارة الوعى البيئى وبالتعاون مع إدارة مسجد رمضان شحاتة، بتنظيم العديد من الندوات تناولت كيفية الحفاظ على شبكة الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات، ودور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأثير السلبي للتغيرات المناخية وكيفية مواجهته.

واستعرضت الإدارة العامة للتوعية بالشركة مستجدات التغيرات المناخية بالمحافظة والتأكيد على ندرة ومحدودية الموارد المائية وتطورات المشروعات القومية التي تنفذ من مبادرات حياة كريمة ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في للحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي، ودور الشركة في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

كما تم إقامة ورش ألعاب تفاعلية وتقديم هدايا للحاضرين والرد على جميع أسئلة الجمهور، ووزعت بروشورات توعوية بالطرق السليمة لاستخدام الصرف الصحي.

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