السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس القطاع الديني: البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،  أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأن أي جهد يطلق في إطار بناء الوعي الديني لابد وأن يقابل بالتحية والدعم.

وأوضح عبد العزيز، خلال عمل قافلة الأوقاف الدعوية، أن مرحلة البناء الفكري بحاجة إلى جهد كبير، وأن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف القاهرة، حيث  أقامت مديرية أوقاف القاهرة، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الحصري التابع لإدارة أوقاف منشية ناصر بمديرية أوقاف القاهرة.

وحضر كلا من  الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، والدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال، وجمع غفير من قيادات الدعوة وطلبة البرنامج الصيفي بمنشية ناصر بالقاهرة وأولياء الأمور.

الدكتور هشام عبد العزيز وزارة الأوقاف البناء الفكري وزارة الأوقاف بالنشء

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