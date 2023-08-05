السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد شبورة مائية ما زالت تتكون في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أننا نشهد فرص أمطار على المناطق الجنوبية، وهي أمطار خفيفة قد تصل لرعدية أحيانًا، نتيجة ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية، وستكون موجودة على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد، بجانب الرياح الهابطة التي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الاثنين نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتعود للمعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة في الطقس، مشددة على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

الأرصاد موعد انخفاض درجات الحرارة أنخفاض درجات الحرارة أمطار رعدية المناطق الجنوبية

مواد متعلقة

سميرة موسى.. مُروّضة الذرة

خبير سياحي: التاريخ المصري يقدم بشكل عصري وحديث (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد مشروعات المياه والصرف الصحى بالمنيا

شادي زلط: القطاع الخاص بالحرف التراثية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

وسط أجواء احتفالية.. استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى (فيديو)

تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولى للفنون بالإسكندرية فى دورته الـ20 (فيديو)

صلاح مغاوري: تعديل معايير صرف الدعم النقدي يصب في مصلحة الأسر البسيطة

حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم كامل العدد فى مهرجان العلمين (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-8-2023

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 فى محلات الصاغة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه