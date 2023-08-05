"القومي للمرأة" يستهدف 700 مواطن في ندوات تنظيم الأسرة بأسيوط

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، عددًا من الندوات وفعاليات تنظيم الأسرة داخل الوحدات المحلية بقرى الزرابي، ودوينة، والنخيلة، ومركز ومدينة ابو تيج بمركز أبو تيج، وبني حسين، وموشا، ودرنكة بمركز أسيوط، ومركز ديروط، ومركز الفتح، والشامية، والعونة، بمركز ساحل سليم، والعقال البحري بمركز البداري، ومركز منفلوط، ومركز الغنايم، ومركز صدفا، بإجمالي عدد 700 مستهدف من أهالي تلك المراكز والقرى بالمحافظة.

جاء ذلك بالتعاون مع منطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومديريتيِّ الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والقومي للسكان ووحدة السكان وبيت العائلة المصرية بأسيوط.

وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبحضور فتحي صلاح، وأماني كمال، وأسامة صديق، أعضاء الفرع بأسيوط.

وأشارت الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، أن الندوات تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية ومواجهة آثارها السلبية.

بالإضافة إلى مواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم ورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وإيجاد الحلول.

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات