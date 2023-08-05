السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القومي للمرأة" يستهدف 700 مواطن في ندوات تنظيم الأسرة بأسيوط

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، عددًا من الندوات وفعاليات تنظيم الأسرة داخل الوحدات المحلية بقرى الزرابي، ودوينة، والنخيلة، ومركز ومدينة ابو تيج بمركز أبو تيج، وبني حسين، وموشا، ودرنكة بمركز أسيوط، ومركز ديروط، ومركز الفتح، والشامية، والعونة، بمركز ساحل سليم، والعقال البحري بمركز البداري، ومركز منفلوط، ومركز الغنايم، ومركز صدفا، بإجمالي عدد 700 مستهدف من أهالي تلك المراكز والقرى بالمحافظة.

جاء ذلك بالتعاون مع منطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومديريتيِّ الصحة والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والقومي للسكان ووحدة السكان وبيت العائلة المصرية بأسيوط.

وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبحضور فتحي صلاح، وأماني كمال، وأسامة صديق، أعضاء الفرع بأسيوط.

وأشارت الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، أن الندوات تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية ومواجهة آثارها السلبية.

بالإضافة إلى مواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم ورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وإيجاد الحلول.

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
الأزهر الشريف البحوث الإسلامية بالأزهر التضامن الاجتماعي التسرب من التعليم الهيئة العامة للاستعلامات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العائلة المصرية العامة للاستعلامات المجلس القومي للمرأ بيت العائلة المصرية

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والجهات الحكومية خلال أغسطس.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه