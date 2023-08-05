السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم .. استكمال محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم".

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات القاهرة التنقيب عن الآثار مباحث قسم شرطة المطرية عقار الإجراءات

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