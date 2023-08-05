اليوم .. استكمال محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم".

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.