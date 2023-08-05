السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا تنظم مؤتمرًا لأبناء التربية الدينية

كنيسة
كنيسة

 نظمت كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا، مؤتمرًا لأبناء خدمة التربية الدينية.

أقيم المؤتمر ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية بمشاركة الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة.

تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، مجموعة لقاءات مكثفة حول "أسرار الكنيسة" مع الأب الراعي، والأخ فادي عادل.

وخلال المحاضرات، تم توضيح معنى الأسرار بالكنيسة، والفرق بين الأسرار، وأشباه الأسرار، كما تم التركيز علي أسرار التنشئة، بالإضافة إلى توضيح كيفية فحص الضمير. تضمن المؤتمر أيضًا الأعمال اليدوية، وفقرات التسبيح، والأوقات الترفيهية.

"هلموا إلى المناولة ويسوع".. المطران جان ماري شامي يترأس القداس الإلهي بالبرتغال

ومن جهته ترأس  المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، حسب الطقس البيزنطي.

جاء ذلك في إطار الأيام العالمية السابعة والثلاثين للشباب، المقامة حاليًا، بالعاصمة البرتغالية، لشبونة، التي يترأسها قداسة البابا فرنسيس.

شارك في الصلاة الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأب رامز قلليني، والأب شنودة يواقيم، أحد كهنة إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى لفيف من المطارنة، والكهنة، والشباب، من مختلف دول الشرق الأوسط.

وفي كلمة العظة، قال سيادة المطران هلموا إلى المناولة، ويسوع، لأنكم في حاجة إليه، مشيرًا إلى عيد القديس جان ماري فيانيه.

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