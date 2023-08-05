السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا ترضخ لروسيا: ننتظر مطالبكم مقابل استئناف مبادرة الحبوب

حبوب
حبوب

 قال رئيس مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تطلب من روسيا توضيح مطالبها مقابل استئناف مبادرة الحبوب في البحر الأسود.

وأضاف أوبراين: "تحتاج روسيا إلى توضيح ما تطلبه، لقد تقدمت بعدد من المطالب المختلفة، وكلها تتعلق بحقيقة أن المؤسسات الروسية المختلفة لا تتلقى خدمات من القطاع الخاص، الولايات المتحدة بالفعل جاهزة للمساعدة في أي من هذه القضايا، ومع ذلك، ليس من الواضح ما تعتبره روسيا نجاحا".

وتابع: "إذا كان المعيار هو غذاء الكوكب، فإن العملية التي نشارك فيها مع الأمم المتحدة وتركيا لمساعدة الصادرات الروسية تعمل بنجاح، وتبدو الشكاوى الروسية وكأنها شكاوى ثانوية بشأن نظام يعمل بشكل جيد للغاية".

الكرملين يدعو واشنطن للوفاء بوعودها فى إطار صفقة الحبوب

ودعا الكرملين، الجمعة، واشنطن إلى العمل على تسهيل تنفيذ اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب في شقّه الروسي، عوضًا عن إصدار التعهدات والوعود.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن أنها ستساعد في ضمان التصدير الآمن للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية عبر البحر الأسود إذا قررت موسكو العودة إلى اتفاقية الحبوب في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "الأمن يتم توفيره كجزء من صفقة الحبوب، لا داعي أن يوفره الأمريكيون"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "إذا رغبت الولايات المتحدة في المساعدة فعليها ضمان تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب، والتنفيذ عوضًا عن إصدار الوعود. فور أن يتحقق ذلك سنستأنف العمل بالصفقة، وهذه النقطة أوضحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عدة".

وأمس الخميس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ردًا على سؤال حول مخاوف روسيا بشأن تأمين وشحن منتجاتها: إنه "في حالة العودة إلى اتفاقية الحبوب، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل فرد يمكنه تصدير المواد الغذائية بحرية وأمان، بما في ذلك روسيا".

 

الولايات المتحدة روسيا البحر الأسود استئناف مبادرة الحبوب الحبوب

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