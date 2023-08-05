السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة لسيدة داخل شقتها السكينة بمنشأة عبد الله بالفيوم

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالفيوم جهودهم للوقوف على ملابسات اكتشاف جثة امرأة في شقة بمنشأة عبد الله، في ظروف غامضة.

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من أهالي قرية منشأة عبدالله التابعة للمركز، بالعثور علي جثمان سيده داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي من ضباط مركز شرطة الفوم  للتحقيق في الواقعة، والوقوف علي طبيعه الأمر، ومعرفة أسباب الوفاة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفيوم  العام، وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور جثة سيدة شقتها السكينة الفيوم

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