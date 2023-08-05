بالأسماء.. ارتفاع مصابى حادث حافلة كفر الزيات لـ27 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث إنقلاب سيارة أتوبيس من نوع "ميني باص" داخل إحدى المصارف المائية في طريق قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، ليصل إلى 27 شخصًا، تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، وقد كان الأشخاص المصابون في طريقهم لحضور حفل زفاف في ذلك الوقت.

و تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بالحادث، وعلى الفور تم إرسال قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبعد التحريات الأولية والمعاينة، تبين أن هناك 27 شخصًا أصيبوا بجروح وإصابات مختلفة، بما في ذلك الأطفال.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث تلقوا العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتبين أن سبب وقوع الحادث كان اختلالًا في عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الحادثة، كما تم تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وقد نشرت جريدة "الدستور" أسماء المصابين وهم: حمدي السيد الطباخ (76 سنة)، الذي أصيب بجرح في الرأس وسحجات في الجسم، والشحات حامد قاسم (56 سنة) الذي يشتبه في كسر في القدم اليسرى وسحجات في الجسم، وكمال عبد الحكيم محمود (59 سنة)، وحمدي عامر إبراهيم (55 سنة) اللذان أصيبا بسحجات في الجسم، وحبشي محمد عوض (50 سنة) الذي يشتبه في كسر في الساق الأيسر ومعاناة من ما بعد الارتجاج وسحجات.

وأصيب أيضًا أحمد فاروق عبد السلام (18 سنة) بجرح في الزجاجة وسحجات في الجسم، وطه عبد العال صالح (60 سنة) الذي يشتبه في كسر في الترقوة اليمنى وسحجات في الجسم، وعبد الرسول محمد حامد (68 سنة) الذي يشتبه في كسر في الساعد الأيمن وسحجات وكدمات في الجسم، وصباح عبد الحميد الأشقر (52 سنة) التي أصيبت بسحجات.