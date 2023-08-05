الكينج والكابو يستعيدان الذكريات بأغنية "أكيد" بالعلمين الجديدة

استعاد النجم حميد الشاعري الذكريات قبل قليل مع الكينج محمد منير خلال حفلهما الجماهيري الضخم المقام بمهرجان العلمين الجديدة الظاهرة الترفيهية الأضخم.

وصعد الكابو مسرح الحفل في تواجد الكينج محمد منير ليقدم معه أغنية "أكيد"، وسط تفاعلي كبير من الجمهور الغفير الذي حرص على التواجد بالحفل.

وأكد النجم محمد منير، أن موهبة حميد الشاعري الموسيقية مختلفة ومميزة وكان له دورًا كبيرًا في حدوث نقلة موسيقية مختلفة خلال الفترة الماضية، كما وجه الكينج الشكر لكل القائمين على المهرجان والتنظيم الرائع.

وأشعل الكابو حميد الشاعري مهرجان العلمين خلال حفله مساء أمس، والذي شاركه خلاله الكينج محمد منير بمهرجان العلمين، وذلك من خلال غناء أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصًا قبل ساعات قليلة من حفله أمس، وأهداها لجمهور الحفل.

أغنية "بالي رايق" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعري، وغناها حميد الشاعري اليوم لأول مره كإهداء لجمهور مهرجان العلمين، وتفاعل معها الجمهور تفاعل كبير.

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهًا الشكر للقائمين على مهرجان العلمين ومنظمي المسرح والحفلات في المدينة الجديدة، كما أشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها برعاية الترفيه في مصر، بصورة تليق بتاريخها الكبير الفن.