صحيفة يونانية: الربط الكهربائى بين مصر واليونان يحظى بدعم الاتحاد الأوروبى

قالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي و كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، كان مثمرًا، والقمة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات عدة أبرزها الطاقة والربط الكهربائى، ومصر لديها الكثير لتقدمه في العديد من القطاعات المختلفة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريحات عقب القمة: "كما تعلمون بالفعل لدي علاقة شخصية ممتازة مع الرئيس السيسي، وأنا هنا لأعيد التأكيد على العمق الاستراتيجي للعلاقات بين اليونان ومصر، ولأشكر مصر على تحركاتها لدعم بلدي من خلال إرسال مروحيات عسكرية للمساعدة مع حرائق الغابات".

وقال ميتسوتاكيس: "لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة جميع قضايا تعاوننا، لإجراء تقييم شامل للوضع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، وللتأكيد مجددًا على أن اليونان ومصر عاملان من عوامل الاستقرار في بلدنا الأوسع".

وأشار إلى أن هناك آفاق جديدة للتعاون مع التركيز على قضايا الطاقة التي أصبح الآن الربط بين اليونان ومصر عبر كابل للطاقة الكهربائية مشروعًا يبدو أنه يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي.

واستكمل رئيس الوزراء اليوناني حديثه، أن كل ما سبق سيكون بمثابة تتويج لقرار الشروع في إنشاء المجلس الأعلى للتعاون مع مصر، بحضور العديد من أعضاء مجلس الوزراء، ونأمل أن ينعقد أول اجتماع لهذا المجلس في اليونان مبكرًا، في عام 2024، عندما نستثمر أكثر في هذه العلاقة لصالح كل من اليونان ومصر وشعبينا.

ورد ميتسوتاكيس في سؤال صحفي، إذا كانت العلاقات اليونانية المصرية تتمتع بديناميكية قوية ومستقلة ومستقلة عن العوامل الثالثة والقوى الأخرى، قائلًا لا علاقة لها بأطراف ثالثة ولا تعتمد على أي علاقات قد تكون لدينا مع دول أخرى في شرق البحر المتوسط.

وأضاف: "هذا شيء أوضحناه مع الرئيس السيسي، هذه هي طبيعة هذه العلاقات، إنها علاقة استراتيجية طورتها اليونان مع مصر، والتي لديها الكثير لتقدمه في العديد من القطاعات المختلفة في المستقبل".