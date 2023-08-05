السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع فتاتين صدمتهما سيارة طائشة فى شبين القناطر بالقليوبية

جثة
جثة

لقي فتاتين مصرعهما فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية صدمتهما سيارة نقل أثناء سيرهما، وتم نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر العام، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاتين وهما " مريم ن ج " ١٥ سنك، و" ليلى ا ع" ١٦ سنة.
 

وانتقلت على الفور  قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين إلى مكان الواقعة وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث ونقل الجثتان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق. 

 

وفى سياق متصل لقى طفل مصرع عمره 5 سنوات صدمته سيارة فى إحدى قرى شبين الفناطر فى محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن  القليوبية إخطارا من العقيد أحمد منتصر مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز وتوفى.

 

وانتقل على الفور  المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر والنقيب محمد مجدى معاون المباحث وتبين أنه أثناء سير سيارة فى أحد شوارع قرية المريج صدمت طفل عمره 5 سنوات ما أدى إلى مصرعة فى الحال وتم نقله للمستشفى فى محاولة لإنقاذه إلا أنه قد فارق الحياة.

 

وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة وأسرة الطفل.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيارة المتسببة فى الحادث سيارة طائشة محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مستشفى شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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