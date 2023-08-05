حميد الشاعرى يشكر الشركة المتحدة لإقامتها مهرجان العلمين (فيديو)

وجه الفنان حميد الشاعري الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير في إقامة مهرجان العلمين “العالم علمين”، وذلك من خلال حفله الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان.

كما حرص الشاعري على تقديم الشكر لكافة القائمين على المهرجان والذين بذلوا مجهودا كبيرا لخروج على المهرجان بصورة تليق بمصر وشعبها وفنها الراقي.

وبدأ النجم حميد الشاعري حفله بمهرجان العلمين بأغنية "حبيبي روح السمارة" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر قبل الحفلة بساعات.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد عددا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس فضلا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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