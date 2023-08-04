الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزيز الشافعي: أشجع الفريق المنافس للأهلي دائماً

الملحن عزيز الشافعي،
الملحن عزيز الشافعي،

قال الملحن عزيز الشافعي، إنه من أكبر مشجعي نادي الزمالك، ولهذا عندما يقوم النادي الأهلي باللعب في أفريقيا يقوم بتشجيع المنافس، معبراً: "هو بيحارب على الجبهة، دا ماتش كورة عادي".

تشجيع الزمالك للأبد

وأكد عزيز الشافعي: ممثل مصر هو المنتخب المصري وليس نادي بعينه، ولهذا أقوم بتشجيع المنتخب في جميع المباريات، ولكن عند الحديث عن الأندية الفردية أقوم بتشجيع الفريق المنافس للأهلي في المباريات.

 

وأضاف في حديثه، أنه لا يستطيع كتابة أغنية بعينها للنادي الأهلي بسبب عدم شعوره القوي تجاه هذا الفريق، معبراً: "فيه ملحنين أهلاوية أفضل مني يقدروا يلحنوا للأهلي".

صفقة إمام عاشور 

وتابع:" مضايق جداً إن إمام عاشور راح الأهلي، الموضوع كله موضوع فلوس ودي مشكلة الزمالك موجود فيها باستمرار وهذا بسبب غياب العدالة والتوازن بين الأندية، لو فيه نادي في مصر أخذ نفس ميزانية الأهلي هيكسب الأهلي".

الملحن عزيز الشافعي النادي الأهلي الزمالك القاهرة والناس حبر سري

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