بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب «ميكروباص» بالغربية

أسفر حادث انقلاب “ميكروباص" بمصرف دنشواي، علي طريق “كفر الزيات - مشلة” بعد كوبري دفره بمحافظة الغربية، عن إصابة 15 راكبًا، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

"الدستور" حصل على أسماء المصابين وهم “حمدي السيد الطباخ -76 سنة” مصاب بجرح في الرأس 5 سم وسحجات بالجسم ،و"الشحات حامد قاسم- 56 سنة" اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم ، “كمال عبد الحكيم محمود -59 سنه”، “حمدي عامر ابراهيم -55 سنة” سحجات بالجسم، “حبشي محمد عوض -50 سنة” اشتباه كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات.

و"احمد فاروق عبد السلام- 18 سنة" جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم، “طه عبدالعال صالح - 60 سنة” اشتباه كسر بالترقوه اليمني وسحجات بالجسم، و"عبد الرسول محمد حامد -68 سنة" اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم ،و"صباح عبدالحميد الاشقر -52 سنة" سحجات وكدمات بالجسم.

و"هناء ابراهيم عبدالرحمن -53 سنة" اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،و"هناء ابراهيم عبدالرحمن -53سنة"، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، و"مريم حمدي علي -21 سنة" سحجات وكدمات بالجسم، و"عبدالعزيز السيد النجار 47 سنة" اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم، و"محمد صبحي الطباخ -60 سنة" ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات، “أحمد عزت عمر جابر -13 سنة” جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.