السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب «ميكروباص» بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أسفر حادث انقلاب “ميكروباص" بمصرف دنشواي، علي طريق “كفر الزيات - مشلة” بعد كوبري دفره بمحافظة الغربية، عن إصابة 15 راكبًا، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

"الدستور" حصل على أسماء المصابين وهم “حمدي السيد الطباخ -76 سنة” مصاب بجرح في الرأس 5 سم وسحجات بالجسم ،و"الشحات حامد قاسم- 56 سنة" اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم ، “كمال عبد الحكيم محمود -59 سنه”، “حمدي عامر ابراهيم -55 سنة” سحجات بالجسم، “حبشي محمد عوض -50 سنة” اشتباه كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات.

و"احمد فاروق عبد السلام- 18 سنة" جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم، “طه عبدالعال صالح - 60 سنة” اشتباه كسر بالترقوه اليمني وسحجات بالجسم، و"عبد الرسول محمد حامد -68 سنة" اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم ،و"صباح عبدالحميد الاشقر -52 سنة" سحجات وكدمات بالجسم.

و"هناء ابراهيم عبدالرحمن -53 سنة" اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ،و"هناء ابراهيم عبدالرحمن -53سنة"، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، و"مريم حمدي علي -21 سنة" سحجات وكدمات بالجسم، و"عبدالعزيز السيد النجار 47 سنة" اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم، و"محمد صبحي الطباخ -60 سنة" ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات، “أحمد عزت عمر جابر -13 سنة” جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.

-الدستور تنشر أسماء الوفد راكب اصابتهم انقلاب ميكروباص على مصرف

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