الفلكلور السكندرى والنوبى والشرقاوى.. قصور الثقافة تواصل حضورها اللافت بمهرجان العلمين

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الثاني علي التوالي تقديم برنامجها الفني المتميز بمهرجان العلمين في دورته الأولى، على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، قدمت الفرق التابعة للإدارة المركزية باقة من أروع فقراتها الاستعراضية، حيث شاركت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان بعدة فقرات استعراضية راقصة عكست فلكلور محافظة الإسكندرية وأحيائها الشعبية العريقة.

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين باقة من أروع التابلوهات الفنية الراقصة التي تعبر عن الطابع والموروث الشعبي لمنطقة أسوان والنوبة.

وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف باقة من أروع رقصاتها الاستعراضية عكست من خلالها البيئة والفلكلور الشرقاوي برقصة الحصان والتنورة.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شهدت الفعاليات تفاعلا كبيرا من جمهور المدينة عبروا خلاله عن إعجابهم بما تقدمه قصور الثقافة من فن شعبي متميز ومتنوع يسهم في التعرف علي الثقافات والفلكور الشعبي للمحافظات ممثلة في هذه الفرق.

يشار إلى أن قصور الثقافة أشعلت أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها في الأسبوع الماضي بالمهرجان بفنون فرقتي الحرية والعريش، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".