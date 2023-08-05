محمد منير يتصدر تريند "تويتر" بالتزامن مع حفله الغنائى بمهرجان العلمين

تصدر النجم محمد منير قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الشهير “تويتر”، وذلك بالتزامن مع حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والمقام الفترة الحالية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يشارك الكينج محمد منير خلال الحفل النجم الكبير حميد الشاعري، في ليلة استثنائية تشهدها مدينة العلمين الجديدة.

ويشهد حفل الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعري حضور الآلاف من الجمهور وامتلئ مسرح الحفل على أخره ليرفع شعار كامل العدد.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد عدد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس، فضلا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.