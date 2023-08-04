عزيز الشافعي: «السوشيال ميديا» وراء تفاقم أزمة علي الحجار ومدحت صالح

قال الملحن عزيز الشافعي، إن الفنان مدحت صالح وعلي الحجار من أكبر نجوم مصر والوطن العربي.

التراث الفني

وأكد “الشافعي”، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه بحق لأي فنان تقديم التراث الفني، معبراً:" خلاف الفنان علي الحجار ومدحت صالح يكمن في أن علي الحجار أول من تقدم بفكره هذا المشروع التراثي".

خلافات السوشيال ميديا

وأضاف أن هذا العصر عصر التريند والسوشيال ميديا، حيث أصبح التريند الآن يأتي من خلال الصراعات والخلافات التي توجد داخل الوسط الفني، ولهذا يمكن القول أن السوشيال ميديا لعبت دوراً كبيراً في الخلاف القائم بين الفنان مدحت صالح وعلي الحجار.