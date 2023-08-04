الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

فلسطين
فلسطين

استشهد شابٌ فلسطينيٌ مساء اليوم، برصاص مستوطنين في قرية برقة، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب قصي جمال معطان، برصاص مستوطنين، في قرية برقة،كما أصيب ثلاثة شبان بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القرية.

من جانبها، وَثَّقَتْ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتداءات للمستوطنين على قرية برقة، وإحراقهم مركبتين،وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين، بحماية من قوات الاحتلال،وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

مستوطنين برقة مدينة رام الله رام الله الصحة الفلسطينية قصي جمال معطان

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

الباز يطالب محافظ المنيا بإزالة تماثيل قرية الكفور: "اللى نحتها ضميره مستريح؟"

تحرك إيجابى.. خبراء اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم الناتج عن الأزمات العالمية

لا يفوتك هذا المساء| أسباب أطاحت بسيد عبد الحفيظ.. واشتباكات عنيفة بالسودان

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه