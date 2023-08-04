استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

استشهد شابٌ فلسطينيٌ مساء اليوم، برصاص مستوطنين في قرية برقة، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب قصي جمال معطان، برصاص مستوطنين، في قرية برقة،كما أصيب ثلاثة شبان بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القرية.

من جانبها، وَثَّقَتْ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتداءات للمستوطنين على قرية برقة، وإحراقهم مركبتين،وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين، بحماية من قوات الاحتلال،وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.