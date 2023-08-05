السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: القمة المصرية اليونانية تؤسس لمرحلة علاقات جديدة بين الدولتين

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية العلاقات المصرية اليونانية، مضيفا “قمة اليوم في العلمين الجديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دفعة قوية للعلاقات”.

وأشار محسن، في تصريح صحفي، إلى عمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك المستوى المتميز من التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقدير التام لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى تناول القمة المصرية اليونانية، مواضيع وقضايا شتى في مختلف المجالات في مقدمتها، زيادة التعاون في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لاسيما وأن اليونان لديها خبرة كبيرة في طرق وآليات استخدام الهيدروجين الأخضر، علاوة على مباحاثات مكثفة في مجالي النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وعمليات الربط الكهربائي.

استخدام الهيدروجين الاتحاد الأوروبي البحث والاستكشاف الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني الربط الكهربائي العلاقات المصرية اليونانية النائب أحمد محسن آلية التعاون الثلاثي

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