الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكي يحذر من اضطرابات بالجيش بسبب غياب قادة

لويد اوستن
لويد اوستن

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، اليوم الجمعة، من اضطرابات بالجيش بسبب غياب قادة لعدم اعتمادهم بالكونجرس. 

وحذر وزير الدفاع لويد أوستن من أن جاهزية القوات والاحتفاظ بها في خطر حيث تنحى قائد الجيش مؤخرًا، تاركًا القوتين القتاليتين البرية للجيش بدون قادة مصدقين من مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ.

وحذر وزير الدفاع لويد أوستن من أن جاهزية القوات والاحتفاظ بها معرضة للخطر حيث استقال قائد الجيش الجمعة ، تاركا القوات القتالية البرية للجيش بدون قادة أكدهم مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ.

وفي حديثه خلال حفل أقيم في جوينت بيس ماير-هندرسون هول ، قال أوستن إن فشل مجلس الشيوخ في تأكيد القادة الجدد للخدمات يؤدي إلى تعطيل القوة ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

إن تأكيد قائد الجيش القادم وقائد البحرية هو من بين أكثر من 300 ترشيح عسكري أوقفه السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي توبرفيل ، بسبب سياسة البنتاغون لدفع تكاليف السفر عندما يتعين على أحد أفراد الخدمة مغادرة الولاية لإجراء عملية إجهاض. أو الرعاية الإنجابية الأخرى.

وقال أوستن: "اليوم ولأول مرة في تاريخ وزارة الدفاع ، ستعمل اثنتان من خدماتنا بدون قيادة مؤكدة من مجلس الشيوخ".

وأضاف  "تحتاج الفرق العظيمة إلى قادة عظماء ، وهذا أمر أساسي للحفاظ على القوة الكاملة لأخطر قوة قتالية على وجه الأرض."

الجنرال جيمس ماكونفيل متقاعد، والجنرال راندي جورج ، نائب الرئيس الحالي تم ترشيحه ليصبح الرئيس التالي للجهاز. يوم الجمعة ، أصبح جورج القائم بأعمال الرئيس. وبالمثل ، فقد تم ترشيح الجنرال البحري إريك سميث ليكون القائد التالي ، لكنه يخدم بصفته بالنيابة الآن لأنه لم يتم تأكيده.

كلاهما يمكن أن يعمل كرؤساء "بالإنابة" ، لكنهما لا يستطيعان فعل أي شيء يفترض التأكيد. نتيجة لذلك ، لا يمكنهم الانتقال إلى المساكن أو المكاتب الرئيسية ، أو إصدار توجيه تخطيط رسمي، وهو أمر تقليدي للقائد الجديد. 

وحذر المسؤولون أيضًا من وجود بعض السلطات ، بما في ذلك بعض سلطات الميزانية ، التي لا تتحول إلى قادة بالوكالة.

وقالت وزيرة الجيش كريستين ورموت ، متحدثة في الحفل: "نحن بحاجة إلى هؤلاء القادة لضمان جاهزية قوتنا". "ونحن بحاجة إلى إنهاء كل حالة عدم اليقين هذه لعائلاتنا العسكرية." 

وأشارت إلى أن الضباط وعائلاتهم في مأزق ، ينتظرون لمعرفة ما إذا كانوا سينتقلون أم لا إلى قواعد ودول ووظائف جديدة.

الكونجرس أمريكا الجيش غياب اهتمام

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