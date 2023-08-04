رسميًا.. «الاتحاد السكندري» يعلن ضم عمر صلاح حارس سموحة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تعاقده مع عمر صلاح حارس مرمى فريق سموحة بشكل رسمي لمدة موسمين مقبلين.

وبدأ عمر صلاح مشواره مع نادي الزمالك، حيث تدرج في مختلف الأعمار السنية حتى لعب في صفوف الفريق الأول.

وكانت أولى مشاركاته في مباراة القمة ضد الأهلي بالجولة الأخيرة موسم 2016-2017، وخسر حينها الزمالك بهدفين دون رد.

وشارك عمر صلاح في 9 مباريات مع “سموحة” خلال الموسم الماضي، في ظل تألق الهاني سليمان.

وتعد تلك الصفقة هي الرابعة لنادي الاتحاد السكندري هذا الصيف بعد ضم هاني الطامي لاعب وسط المنصورة وعمرو صالح لاعب وادي دجلة واحمد غنيم مدافع سبورتنج.