الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

«الذهبي».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة البابا شنودة الثالث

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

أطلقت قناة مارمرقس، الناطق الرسمي لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الاكبرى بالعباسية، برعاية نيافة الأنبا ارميا، الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الجمعة، فيلمًا تسجيليًا من رؤية وسيناريو هايدي جبران، ومن إنتاج Map Academy، حمل عنوان «الذهبي»، للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد البابا الراحل شنودة الثالث.

«الذهبي».. تاريخ البابا شنودة في فيلم تسجيلي  

والذهبي هو اللقب الذي كان متعارف عليه بالنسبة للبابا شنودةو، اذ شبههوه مرارًا وتكرارًا بذهبي الفم الثاني، نظرا لقدارته على التعليم والوعظ والمهارات الادبية الكبرى التي لطالما تمتع بها في حياته، على غرار القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية.

عام ونصف من التوثيق

الفليم يعد نتاج توثيق استمر لأكثر من العام ونصف على العديد من مقاطع الفيديو النادرة للبابا، في محاولة لتوثيق فصل هام في حياة الوطن والكنيسة باعتبارها فاعل حقيقي ومؤثر.

وينقل الفيلم شهادة المعاصرين لحياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث والذين كانوا رفقاء لرحلة طويلة وشهود عيان للكثير من المواقف الهامة والتي كلها كانت مصلحة الوطن تعلو فوق أي شئ.

محطات في حياة مثلث الرحمات 

“الذهبي” فيلم من 15 دقيقة، استهل اول مشاهده في دير السريان الذي ترهب فيه انطونيوس السرياني، الذي أصبح فيما بعد البابا شنودة الثالث.

وحل العديد من محبيه ضيوفا مثل نيافة الانبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا للاقباط الارثوذكس، والقمص بولس الانبا بيشوي سكرتيره الشخصي، وممدوح عبده رئيس الديوان الباباوي الاسبق، والسياسي الدكتور مصطفي الفقي، ومدام سهير فوزي مدير مكتب كاريتاس للاجئين سابقا، والدكتور شريف سلامة استشاري علاج الالام بكليفلاند، والكاتبة المصرية سناء السعيد.

 

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