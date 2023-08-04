الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المواطن على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس السيسي

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن استمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، تؤكد مدى اهتمام الرئيس بالمواطن.

وأشار "شكيب" في تصريحات له، إلى أن المواطن أولوية قصوى للدولة، ويتضح ذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، ورفع كفاءة المشروعات الموجودة، وتقديم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي ساهمت في القضاء على أمراض كثيرة، مما يؤكد أن النهوض بالإنسان أولوية قصوى للدولة في جميع المجالات.

وتابع عضو “دستورية النواب”: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل دائما على تحسين المنظومة الصحية في مصر، ووصول خدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاءالجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين حياة المواطنين ودعمهم صحياً ومعنويا".

وأكد أن مصر شهدت نقلة صحية حقيقية طوال السنوات الماضية، من تطوير مستشفيات وبناء أخرى، وشراء أجهزة حديثة لعلاج كافة الأمراض، وزيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة، والقضاء على قوائم الانتظار، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من إنجازات في المجال الصحي.

واختتم “شكيب” أن الرئيس السيسي يعمل بكل جد واهتمام لتحسين الحياة الصحية للمواطن، ومنها إطلاق المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي وغيرها من القطاعات المختلفة.

النائب رفعت شكيب السيسي المواطن المصري الرئيس منظومة الصحة المشروعات

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