الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«ضرب حتى الموت».. 4 أشخاص ينهون حياة شاب فى الدقهلية

جثه
جثه

لقي شخص مصرعه على يد 4 أشخاص بقرية كوم اليهود التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، وذلك بعدما اقتحموا منزله وتعدوا عليه بالضرب على خلفية اتهامه بالسرقة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول محمد أحمد محمد وشهرته «موكشه»، إلى المستشفى جثة هامدة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة مقدم محمد البنا رئيس المباحث وبالفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه داخل منزله بالضرب وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم لاتهامهم المجني عليه بسرقتهم.

وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين في الحادث. 

شخص مصرع قريه كوم اليهود بلقاس الدقهلية

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