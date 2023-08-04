قناة الناس| على الله الجمّال: النبى علّم أصحابه الجود والكرم (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ من بركات الرسول صلّى الله عليه وسلم، أنه أطعم سبعين رجلًا من صحابته من أقراص شعير، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من معجزات الرسول الكريم.

وأضاف الجمّال، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الرسول حُملت إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير وما قام من مجلسه حتى وزّعها وأعطى جميع الناس، مؤكدًا أن النبي كان يعلم أصحابه الجود والكرم، وراعيا في وصايا البخيل.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.