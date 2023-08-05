السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"رئيس المحاصيل السكرية": سياسة سعرية عادلة لمحصولى القصب والبنجر لزيادة الإنتاج

قصب السكر
قصب السكر

أكد الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن، محصولي القصب والبنجر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر ووصل الاكتفاء الذاتي منها 90% وسنصل بالاكتفاء الذاتي خلال عامين والتصدير للخارج وضرورة وضع سياسة سعرية عادلة لمحصول القصب والبنجر للوصول الهدف وهو الاكتفاء الذاتي وتوفير المقومات للوصول إلى الإنتاج المستهدف حيث وصل الإنتاج الى 2،8 مليون طن سكر ونستهلك 3،7 مليون طن.

 

وأضاف عبدالجواد للدستور أن، مصر قادرة على سد الفجوة الغذائية من السكر بعد تشغيل مصنع القناه للسكر بالمنيا بكامل طاقته الإنتاجية حيث إن تدني إنتاجية القصب ترجع لتدني سعر القصب ورفع سعر الوقود حيث تزرع مصر 325 ألف فدان بمحصول القصب 650 ألف فدان بمحصول البنجر وستزيد إلى 750 ألف فدان حيث تجود زراعة البني الأراضي الجديدة والقديمة والملحية  وأن محصول البنجر أصبح منتشر في جميع المحافظات وخاصة في الأراضي الجديدة التي لا تصلح لزراعة المحاصيل الأخرى وأن زراعة البنجر في الأراضي الملحية غير الصالحة تكون نسبة السكر فية عالية مقارنة بالأراضي العادية وهو نقلة نوعية في انتاج السكر. 

المحاصيل السكرية سياسة سورية عادلة لمحصولى القصب والبنجر لزيادة

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